За месяц проживания в общежитии комендант требовал четыре тысячи рублей

В Ярославле бывший 50-летний директор студенческого городка на протяжении нескольких лет сдавал комнаты в общежитии сельскохозяйственной академии посторонним людям. Кого-то заселял на месяц, а если надо — посуточно. Три года комендант работал по этой схеме, пока его не поймали.



— Обвиняемый с 2000 года занимал должность директора студенческого городка. В 2015–2017 годах он предоставлял комнаты для временного проживания в общежитии лицам, не имеющим на это права. При этом он получал от них взятки в размере 4000 рублей за месяц проживания и от 100 до 250 рублей за один день проживания в зависимости от условий проживания в конкретной комнате и количества прожитых дней. Суммы взяток составили от 3000 до 14 000 рублей, — сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области.



Как комендант отыскивал квартирантов — неизвестно. 76.ru позвонил в ярославскую сельскохозяйственную академию, чтобы узнать, что они думают о случившемся.



— Мы сами узнали об этом из новостей. Знаем, что он уволился по собственному желанию. Больше информации вам предоставить не можем, — рассказали в академии.



Мужчине грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении.



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