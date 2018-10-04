Мария Кузьмина слева от Ксении Бородиной

Ярославна провела экскурсию по Амстердаму для звезды «Дома-2» Ксении Бородиной. Мария Кузьмина несколько лет назад уехала жить в Нидерланды. Маша — гид по городу. Но не обычный. Она не просто скучно и монотонно рассказывает про местные достопримечательности, а делает это весело и легко. Она, например, со своими туристами берёт напрокат велосипеды, катается по маленьким улочкам, показывает музей секса и самые классные и уютные кафе в городе, где можно попробовать лучшую селёдку, а также вкуснейшие угри или свежайшие и доступные по цене устрицы.



Нестандартный и необычный способ познакомиться с городом в этот раз оценила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Ксения была вместе с мужем и друзьями.



— Они как обычные туристы-путешественники. Повод — день рождения подруги. Ксюша очень простая. Мы договорились о встрече за 15 минут. Она выставила фотку из Амстердама, спрашивала, что посмотреть. И кто-то из моих друзей посоветовал ей меня. Я не стала ждать, пока Ксюша прочитает все комментарии и написала ей сама, что с удовольствием покажу ей город. На утро получила от неё сообщение, что она с радостью встретится, — рассказала Мария.



Сама Ксения Бородина явно осталась в восторге от времени, проведённого в Амстердаме.



Кстати, наши везде успевают. Недавно мы рассказывали о том, как ярославец снялся в главной роли в клипе Анны Седоковой.