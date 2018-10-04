Сделайте остановки, как в Европе: уволившиеся чиновники надавали советов будущему мэру Ярославля
Сегодня в мэрии Ярославль шуршит бумажками новый руководитель — и.о. главы города Владимир Волков.
— Он пришёл сюда ещё вчера, когда мы собирали вещи, — уточнил бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. — Он поздоровался и начал знакомиться с рабочими делами. С нами он особо не разговаривал.
Вместе с главой города Владимиром Слепцовым ушли его помощники — заместитель по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Аксютенко и руководитель управления информационной политики и социальных коммуникаций Хаджи Бадалов. Больше никого с собой не взяли.
— Если понадобится помощь и люди будут готовы приехать, то мы подумаем, — добавил Аксютенко. — Но никого из местных специалистов мэрии мы с собой не переманиваем.
А на прощание уже бывшие чиновники мэрии дали напутствие новому главе и его будущей команде.
— В Ярославле нужно развивать молодёжную политику, — сказал Аксютенко. — Ещё надо вносить изменения в облик города в историческом центре. В первую очередь нужно ставить нормальные остановочные павильоны — стеклянные современные. Как в Европе. Пусть они будут с рекламой. Пока в Ярославле это невозможно — нужно через Министерство культуры всё согласовывать, а это огромная работа. Также мэрия должна стать более открытой — ещё более открытой, чем наш состав. Они должны максимально разговаривать с людьми.
Кстати, новому и.о. мэра Ярославля будет тяжело вникать в работу без уехавшей команды. Вчера он заявил, что по всем вопросам будет звонить бывшему главе города Владимиру Слепцову.
Вчера муниципалитет Ярославля принял отставку мэра города Владимира Слепцова. Он вместе с помощниками приступит к работе в администрации подмосковного Солнечногорка в ближайший понедельник.
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