Машины столкнулись боками

На Промышленном шоссе в Ярославле образовался затор. На дороге появились сразу два препятствия для водителей: одну полосу перекрыла авария, а сразу следом за ней дорожники снимают асфальт на перекрёстке.

— Маршрутка зажала правым боком седан. Я видел только последствия, непонятно, кто виноват, — рассказал проезжавший мимо застрявших машин Никита Удовенко.

Не поделили дорогу

Всё случилось на перекрёстке Промышленного шоссе и улицы Промышленной. Пассажиры не сразу смогли выйти из маршрутки после аварии, так как выходы были перекрыты. На месте уже разбираются патрульные ГИБДД.

Накануне в Ярославской области произошло смертельное ДТП: машина была всмятку, а погибший водитель лежал на обочине.