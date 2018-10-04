«Киа» против пазика: на Промышленном шоссе маршрутка зажала легковушку
На Промышленном шоссе в Ярославле образовался затор. На дороге появились сразу два препятствия для водителей: одну полосу перекрыла авария, а сразу следом за ней дорожники снимают асфальт на перекрёстке.
— Маршрутка зажала правым боком седан. Я видел только последствия, непонятно, кто виноват, — рассказал проезжавший мимо застрявших машин Никита Удовенко.
Всё случилось на перекрёстке Промышленного шоссе и улицы Промышленной. Пассажиры не сразу смогли выйти из маршрутки после аварии, так как выходы были перекрыты. На месте уже разбираются патрульные ГИБДД.
Накануне в Ярославской области произошло смертельное ДТП: машина была всмятку, а погибший водитель лежал на обочине.