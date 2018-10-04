Врачи получили условный срок

Два врача-онколога, которые зарабатывали на больных раком людях, услышали приговор суда. За свои махинации мужчины получили условные сроки.



Напомним, скандал разгорелся в областной онкологической больнице. Выяснилось, что 33-летний врач-онколог подговорил своего 32-летнего коллегу и 59-летнего фармацевта аптеки перепродавать жизненно важные лекарства.



Один врач писал в медкарте своих пациентов о необходимости таких препаратов, как «Нексавар», «Афинитор», «Вотриент». При этом пациенты уже получили их бесплатно. Далее второй врач оформлял рецепты, по которым фармацевт получала препараты. Затем их продавали по заниженной цене. Всего сообщникам удалось заработать 700 тысяч рублей. При том, что общая рыночная стоимость всех полученных лекарств около 1,9 миллиона рублей.



«Нексавар» принимают при метастатическом почечно-клеточном раке, печеночно-клеточном раке, местно-распространенном или метастатическом дифференцированном раке щитовидной железы. Упаковка таблеток этого препарата объёмом 200 миллиграмм стоит от 100 до 130 тысяч рублей.



«Афинитор» принимают при распространенном и/или метастатическом почечно-клеточном раке. Стоимость препарата около 120 тысяч рублей за упаковку из 30 таблеток.



«Вотриент» принимают при распространённом почечно-клеточном раке. Цена за упаковку из 30 таблеток — от 40 тысяч рублей.



— Врачи признали вину в полном объеме, содействовали раскрытию преступления и возместили ущерб в размере 600 000 рублей. Суд приговорил организатора преступной группы к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, его подельника — к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выпиской льготных лекарственных препаратов на 3 и 2 года соответственно. В отношении фармацевта уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.