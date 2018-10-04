Мальчик гулял в Ленинском районе

12-летнего Вову Борисова, который пропал 2 октября, нашли.



Мальчик ушёл из школы в Брагино, но домой так и не вернулся.



— Ребёнка нашли полицейские в Ленинском районе. С ним всё в порядке. Он просто гулял, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



Ранее 76.ru писал о том, как потерявшийся на торфяных болотах хирург спас себе жизнь батарейкой.

