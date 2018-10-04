Потерявшегося в Брагино мальчика нашли в другом районе: что с ним произошло
4 октября 2018 09:49
2 547 2
12-летнего Вову Борисова, который пропал 2 октября, нашли.
Мальчик ушёл из школы в Брагино, но домой так и не вернулся.
— Ребёнка нашли полицейские в Ленинском районе. С ним всё в порядке. Он просто гулял, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
Ранее 76.ru писал о том, как потерявшийся на торфяных болотах хирург спас себе жизнь батарейкой.
Фото: «ЯрСпас»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru