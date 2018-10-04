Ярославцы стали называть Слепцова «своим» после его ухода

С этого дня у Ярославля больше нет мэра. Вчера был последний рабочий день у Владимира Слепцова, с ним тепло попрощались, и он ушёл из мэрии.

А ярославцы мэра запомнили. И оценили его двухлетнюю работу в качестве главы города. Большинство участников опроса 76.ru сочли, что Владимир Слепцов справлялся со своими обязанностями на твёрдую четвёрку — за это проголосовали 26,4%. На втором месте оценка удовлетворительно, которая получила 23,85% голосов. И ещё 23,28% участников опроса считают, что поработал мэр на отлично.

Ещё 10% респондентов поставили мэру двойку и 15% — единицу.

— Всего два года, но результаты есть. Успехов в дальнейшем! — написал ярославец Владимир Комиссаров.

— Так или иначе, но он личным примером много чего показывал: и нормы ГТО, и на велосипеде заезды устраивал, и байк-фестиваль провёл. Слепцов, может, и неидеальный, но свой. Мне лично жалко его отпускать, — высказалась Наталья Решетникова.



Есть и другие мнения.

— Ушел и ушел, удачи ему! Люди сидят без тепла и горячей воды, а они все провожают, да проводить не могут! — написала в социальных сетях Юлия Егорова.

