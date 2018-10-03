Губернатор тоже попрощался с мэром

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов покинул свой пост. С ним попрощались депутаты муниципалитета. А позже несколько слов на прощание ему сказал и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава региона поблагодарил Владимира Слепцова за работу, добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Ярославля, а также наградил его почётным знаком Алексея Петровича Мельгунова, пожелав удачи на новом месте работы.



— Благодарю вас за проделанную.работу, — коротко сказал Дмитрий Миронов на прощание.



Почётный знак Алексея Мельгунова — это награда губернатора Ярославской области. Её учредили для того, чтобы отмечать выдающихся ярославцев, достигших высот в социально-экономическом и культурном развитии региона.

Пять главных обещаний Владимира Слепцова: как он с ними справился.