Сегодня утром памятник привезли на проспект Фрунзе

Участники группы «Подслушано в Ярославле» сфотографировали, как сегодня ночью в Ярославль привезли раритетный локомотив. Поезд «Л-1107» везли по улицам города на длинном прицепе фуры. Сегодня памятник установят у спортивного комплекса «Локомотив» на проспекте Фрунзе. Все желающие смогут посмотреть на поезд и даже сфотографироваться с ним.

— Памятник устанавливают к 150-летнему юбилею северной железной дороги и к 25-летию ОАО «РЖД». Локомотив будет стоять на открытой площадке спортивного комплекса, поэтому любой желающий сможет сфотографироваться поездом, — сказали в пресс-службе МФСК «Локомотив».

Поезд везли ночью, когда на ярославских улицах было мало машин

Сфотографироваться можно, а вот залезать на памятник сотрудники комплекса не рекомендуют. Ведь любой несчастный случай будет расцениваться как несчастный случай на производстве.



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