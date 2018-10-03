Сын избил отца прямо в квартире

35-летний ярославец до смерти избил своего отца.



Трагедия произошла в октябре 2017 года прямо в квартире в Дзержинском районе, где жили родственники. Эксперты насчитали на теле 58-летнего мужчины не менее 11 ударов.



— Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый совершил своё преступление в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Мужчину задержали. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Уголовное дело передано в суд.

