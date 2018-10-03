Убийство в Брагино: ярославец до смерти избил своего отца
3 октября 2018 13:45
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35-летний ярославец до смерти избил своего отца.
Трагедия произошла в октябре 2017 года прямо в квартире в Дзержинском районе, где жили родственники. Эксперты насчитали на теле 58-летнего мужчины не менее 11 ударов.
— Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый совершил своё преступление в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Мужчину задержали. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Уголовное дело передано в суд.
Фото: Александра Савельева
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