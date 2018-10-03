Мужчина стоял в метре от ж/д путей

Трагедия в Рыбинском районе: 1 октября скоростной поезд насмерть сбил мужчину.



Машинист, управляющий поездом, заметил мужчину, который стоял очень близко к железнодорожным путям. Машинист стал сигналить, но мужчина не реагировал. Несмотря на то, что поезд стал экстренно тормозить, трагедии избежать не удалось. Мужчина, попавший под колёса, скончался на месте.



— Тормозной путь поезда, который движется на скорости, обычно около километра. Машинист предпринял все усилия, но, к сожалению, это не помогло. Сейчас устанавливаются все обстоятельство произошедшего. В том числе выясняется, был ли пьян погибший мужчина, — рассказал пресс-секретарь полиции на транспорте Дмитрий Иванов.



Известно, что погибший мужчина был жителем Ивановской области.

