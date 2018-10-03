На кладбищах должны быть туалеты

Два кладбища за Волгой завалили мусором. На территории Тверицкого и Северного кладбищ прокуратура обнаружила несколько нарушений: различные отходы — бутылки, банки, венки — валялись по всей территории кладбища. Кроме того, на кладбищах отсутствуют туалеты.



На территории валяется мусор

Виноватым оказался исполняющий обязанности директора «Службы городских кладбищ».



— В отношении него возбудили дело об административном правонарушении. Директор обязан очистить всю территорию кладбища, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.



Кстати, ранее мы уже писали о том, что мест для могил остаётся всё меньше. А также рассказывали о том, что делать ярославцам, если места на кладбищах закончатся.