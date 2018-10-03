За мальчика беспокоятся родители

Почти сутки уже ищут в Ярославле 12-летнего Вову Борисова — мальчик не вернулся вчера домой из школы. На уроках был, вышел из здания — и пропал, с тех пор его не видели. В школу мальчик ходит в Брагино.

Мальчик высокий — рост 170 сантиметров, сутулится, на ноге — шрам от ожога. Был одет в серую куртку и серые спортивные штаны, черные с белым кроссовки. В руках была зеленая сумка.

— Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону нашей горячей линии: 8 910 964-08-38, — обращаются к ярославцам волонтеры поискового отряда «ЯрСпас».