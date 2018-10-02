На перекрёстке Московского проспекта с улицей Калинина настоящий хаос из машин

На Московском проспекте в Ярославле собирается огромная пробка. Прямо сейчас на выезде из города почти не разъехаться: на перекрёстке проспекта с улицей Калинина происходит настоящий хаос.

— Там жесть. Две аварии, сейчас коллега звонил, сказал, что можно не торопиться. В одном из ДТП у фуры тормоза отказали прямо на перекрёстке, — рассказывает подписчик «Первого ярославского автопортала 76» Павел Новожилов.

Со стороны окружной дороги уже стоит очередь из грузовиков

Ситуацию подогревает и то, что до 21 октября перекрыт въезд на Костромское шоссе, из-за чего собирается пробка на въезде в город. В настоящий момент движение затруднено на улицах Гагарина, Калинина и Московском проспекте.