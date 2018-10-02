Мэр Ярославля Владимир Слепцов съездил на муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» и посмотрел там, как подготовили снегоуборочную технику к зиме.



Мэр Слепцов намерен работать по полной до самого момента увольнения

— Я посетил предприятие с проверкой, — рассказал градоначальник. — 130 единиц техники уже переоборудованы и готовы к работе.



Это комбинированные дорожные машины, щётки, снегоочистители, снегоуборщики, роторы, бульдозеры, тракторы с отвалом и тракторы-щётки, самосвалы и лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры и экскаваторы.



— Наша площадка не смогла вместить всю технику, которая присутствует в городе, — пояснил директор «Спецавтохозяйства». — Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники и по 50 человек обслуживающего персонала на каждый район города.



Также генеральный подрядчик по уборке города предстоящей зимой заверил, что закупил необходимые реагенты — солевой раствор и мраморную крошку. При этом отметил, что в сильные снегопады с уборкой будут помогать субподрядные организации, с которыми заключили договоры на предоставление дополнительной техники.



Завтра мэр Ярославля Владимир Слепцов на внеочередном заседании муниципалитета намерен заявить о своём уходе с поста. По предварительным данным, он переезжает жить и работать в подмосковный Солнечногорск. А на место, которое он освободит, уже пророчат другого человека.

