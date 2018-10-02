Водитель отделался испугом

Серьёзное ДТП произошло на въезде в Ярославль: машина загорелась после столкновения с грузовиком.



Авария случилась вчера в 21:15 в Ярославском районе недалеко от НПЗ.



— По предварительной информации, 24-летний водитель грузовика врезался в стоящий на дороге автомобиль ГАЗ. После столкновения фургон загорелся. В этот момент в кабине находился 46-летний мужчина, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Вчерашний день для 46-летнего водителя наверняка стал вторым днём рождения. Мужчину доставили в больницу. Но после осмотра врачи отпустили его домой: водитель отделался испугом и ссадинами.



По факту ДТП проводится проверка.



Ранее мы писали о том, что на проспекте Толбухина перевернулась иномарка.

