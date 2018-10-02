Сергей Аксёнов прилетел в Ярославль на сутки
Сергей Аксёнов прилетел в Ярославль на сутки

Глава Крыма Сергей Аксёнов прилетел в гости в Ярославль, где местные чиновники повели его на скоростную яхту Looker. Так главе республики продемонстрировали модную технику, которую производят на заводах Ярославской области. 

Гостям из Крыма показали самую дорогую яхту 
Гостям из Крыма показали самую дорогую яхту 

В Ярославль Сергей Аксёнов приехал на День промышленности, который проходит сегодня в КЗЦ «Миллениум». Вместе с главой Крыма в Ярославль прибыл заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарёв. 

— Гостям и участникам выставки устроили шоу-показ техники, произведенной заводами в Ярославской области, а также уникального российского вездехода «Шерп». Он может передвигаться по глубокому снегу, льду, лесоповалу, болотам и водоемам, подниматься из воды на лед. Эту модель будет выпускать новый завод «Компании Дизель», заложенный в Тутаеве на прошлой неделе. Запуск предприятия запланирован на 2019 год, — рассказали в правительстве области. 

Напомним, в Ярославской области также начали производить катера, которые будут катать туристов на Чёрном море