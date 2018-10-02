Сергей Аксёнов прилетел в Ярославль на сутки

Глава Крыма Сергей Аксёнов прилетел в гости в Ярославль, где местные чиновники повели его на скоростную яхту Looker. Так главе республики продемонстрировали модную технику, которую производят на заводах Ярославской области.

Гостям из Крыма показали самую дорогую яхту

В Ярославль Сергей Аксёнов приехал на День промышленности, который проходит сегодня в КЗЦ «Миллениум». Вместе с главой Крыма в Ярославль прибыл заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарёв.

— Гостям и участникам выставки устроили шоу-показ техники, произведенной заводами в Ярославской области, а также уникального российского вездехода «Шерп». Он может передвигаться по глубокому снегу, льду, лесоповалу, болотам и водоемам, подниматься из воды на лед. Эту модель будет выпускать новый завод «Компании Дизель», заложенный в Тутаеве на прошлой неделе. Запуск предприятия запланирован на 2019 год, — рассказали в правительстве области.

Напомним, в Ярославской области также начали производить катера, которые будут катать туристов на Чёрном море.