Тело Оксаны Кирилловой нашли в лесу недалеко от Вятского

Стали известны подробности гибели 34-летней женщины Оксаны Кирилловой, которая почти неделю назад ушла из своего дома в Вятском. Волонтёры-поисковики искали девушку вместе с водителями. Последний раз её видели с 7:30 до 8:15 утра 26 сентября. Волонтёры говорили, что она могла сесть в попутную машину. Вчера вечером поисковый отряд «ЯрСпас» сообщил, что Оксана погибла.



— Оксану Кириллову нашел грибник в лесополосе недалеко от Вятского, — рассказали в управлении Следственного комитета Ярославской области.

У девушки почти не было родных

Как стало известно 76.ru, женщина покончила с собой. Рядом с телом нашли предсмертную записку. Известно, что ранее Оксана Кириллова уже пыталась свести счёты с жизнью.



Больше недели в Ярославской области искали грибника. Игоря Болтова нашли мёртвым на заброшенной дороге.

