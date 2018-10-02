Во дворах появятся оранжевые контейнеры

В Ярославле теперь собирать мусор раздельно будут не только на разовых акциях, а постоянно. Контейнеры для сбора стекла, бумаги, металла и пластика расставят на площадках во дворах.

Теперь ярославцам самим придётся сортировать отходы, пока в добровольном порядке. Первые контейнеры для раздельного сбора мусора расставляют по Дзержинскому району.

— Со вчерашнего дня мы запустили раздельный сбор отходов. На 15 контейнерных площадках появились оранжевые баки с инструкцией по раздельному сбору. В ближайшее время количество таких контейнеров будет увеличиваться, — рассказали в московской компании «Хартия», которая теперь за деньги занимается вывозом нашего мусора.

Адреса, куда можно отнести отсортированный дома мусор:

Улица Громова, 22. Улица Волгоградская, 43. Улица Бабича, 15. Улица Туманова, 7. Улица Пионерская, 5. Улица Панина, 10. Улица Строителей, 19. Улица Труфанова, 36, к.2. Улица Батова, 5. Улица Блюхера, 56. Улица Елены Колесовой, 46. Улица Александра Невского, 3.

Из одного килограмма газет можно изготовить 10 рулонов туалетной бумаги. А из 400 стеклянных бутылок можно изготовить один комплект стекловаты для изоляции дома (по данным компании «Хартия»).

Напомним, с октября с ярославцев по-новому будут брать деньги за вывоз мусора, платить придётся больше.