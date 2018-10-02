В Ярославле начали собирать мусор раздельно прямо у дома: адреса первых площадок
В Ярославле теперь собирать мусор раздельно будут не только на разовых акциях, а постоянно. Контейнеры для сбора стекла, бумаги, металла и пластика расставят на площадках во дворах.
Теперь ярославцам самим придётся сортировать отходы, пока в добровольном порядке. Первые контейнеры для раздельного сбора мусора расставляют по Дзержинскому району.
— Со вчерашнего дня мы запустили раздельный сбор отходов. На 15 контейнерных площадках появились оранжевые баки с инструкцией по раздельному сбору. В ближайшее время количество таких контейнеров будет увеличиваться, — рассказали в московской компании «Хартия», которая теперь за деньги занимается вывозом нашего мусора.
Адреса, куда можно отнести отсортированный дома мусор:
- Улица Громова, 22.
- Улица Волгоградская, 43.
- Улица Бабича, 15.
- Улица Туманова, 7.
- Улица Пионерская, 5.
- Улица Панина, 10.
- Улица Строителей, 19.
- Улица Труфанова, 36, к.2.
- Улица Батова, 5.
- Улица Блюхера, 56.
- Улица Елены Колесовой, 46.
- Улица Александра Невского, 3.
Из одного килограмма газет можно изготовить 10 рулонов туалетной бумаги. А из 400 стеклянных бутылок можно изготовить один комплект стекловаты для изоляции дома (по данным компании «Хартия»).
Напомним, с октября с ярославцев по-новому будут брать деньги за вывоз мусора, платить придётся больше.