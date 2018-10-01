Из Ярославля запустят рейсы в Москву: сколько будут стоить билеты
Аэропорт Туношна открывает авиасообщение с Москвой. 28 октября из Ярославля в столицу вылетит первый самолёт.
— Перевозчик — авиакомпания Nordwind. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на комфортабельном авиалайнере семейства «Эмбраер-190» вместимостью 110 пассажирских мест. Стоимость билетов в одну сторону от 1900 рублей, — рассказали в ярославском аэропорту.
Предполагается, что этот способ станет хорошей альтернативой трансферным перевозкам на машинах и автобусах.
График вылетов
Пятница: Шереметьево, 23:45 — Ярославль, 0:45 (прибытие в субботу).
Суббота: Ярославль, 4:50 — Шереметьево, 5:45.
Воскресенье: Шереметьево, 23:45 — Ярославль, 0:45 (прибытие в понедельник).
Понедельник: Ярославль, 4:50 — Шереметьево, 5:45.