Полицейские погнались за нарушителем

В Сети появилось видео ДТП, в котором пострадали два полицейских.



Напомним, авария произошла сегодня днём в Рыбинске. На перекрёстке столкнулись патрульная машина ГИБДД и SsangYong.



Машина полицейских стояла на красном сигнале светофора, как вдруг ни с того ни с сего сорвалась с места, выскочила на перекрёсток, где в неё и влетел ничего не подозревавший водитель корейской машины. Очевидцы даже не поняли, почему вдруг сотрудники ГИБДД так лихо нарушили правила. На записи видно: они погнались за водителем, который повернул на перекрёстке на встречку.

— Где мигалки и световой сигнал? — недоумевают пользователи соцсетей.



На записи видно: мигалки полицейские включили. А вот про сирену забыли. Так, по крайней мере, утверждают очевидцы.

Пострадали двое полицейских

Машины перевернулись несколько раз

— Не было сирены, лично видела, — говорит жительница Рыбинска Ирина Шандренкина.



На место аварии приехали другие сотрудники ДПС. Они разбираются, кто прав, кто виноват.

