Пятилетний мальчик в больнице с переохлаждением: подробности ДТП, где микроавтобус вылетел в Волгу
1 октября 2018 14:09
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Стали известны подробности вчерашнего ДТП, где машина с людьми улетела в Волгу.
Оказалось, что помимо погибших мужчины и женщины, в салоне автомобиля находились ещё трое человек, среди них пятилетний мальчик.
— К счастью, им удалось выбраться из машины. Взрослые и ребёнок попали в больницу с переохлаждением, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, авария произошла в Некрасовском районе вечером 29 сентября. Микроавтобус «Фольксваген-Транспортер» выехал на пирс, ведущий к парому, не затормозил и съехал в воду. Машиной управлял 37-летний житель Вологодской области.
Фото: Александра Савельева
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