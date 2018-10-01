Мальчика удалось спасти из салона машины

Стали известны подробности вчерашнего ДТП, где машина с людьми улетела в Волгу.



Оказалось, что помимо погибших мужчины и женщины, в салоне автомобиля находились ещё трое человек, среди них пятилетний мальчик.



— К счастью, им удалось выбраться из машины. Взрослые и ребёнок попали в больницу с переохлаждением, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, авария произошла в Некрасовском районе вечером 29 сентября. Микроавтобус «Фольксваген-Транспортер» выехал на пирс, ведущий к парому, не затормозил и съехал в воду. Машиной управлял 37-летний житель Вологодской области.

