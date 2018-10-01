Мэр Ярославля решил сделать город светлее

Мэр Ярославля Владимир Слепцов обратил внимание, что в городе во многих местах по вечерам недостаточно светло.



— Темнотища! — пишут ему жители города в комментариях в социальных сетях.



Перед самым уходом он решил сделать ярославцам подарок — добавить света.



— Осень диктует свои правила — световой день становится все короче, — объяснил Владимир Слепцов. — Я дал поручение службам ежедневно проводить мониторинг уличного освещения. Всего в городе порядка 30 тысяч светильников, и работы по замене ламп и ремонту фонарей проводим постоянно.



Мэр Ярославля продолжает работать на своём месте. Он обещал, что об уходе он заявит в среду на заседании муниципалитета. Он уже рассказал, из-за чего он это делает и когда это произойдёт. В Ярославле уже вовсю прощаются с градоначальником. А на его место уже ждут нового специалиста. А вот в Солнечногорске, куда, по предварительной информации, он должен поехать работать, его не ждут.

