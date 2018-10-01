Легковушку перевернуло от удара

В воскресенье на трассе М-8 «Ленд-Крузер» выкинул с дороги легковушку «Киа-Сид». Авария случилась на выезде из Ярославля в Заволжском районе, по направлению в сторону Вологды.

Иномарки столкнулись на тёмной трассе около 19:40, легковушку «Киа» выкинуло с дороги и перевернуло на крышу от удара.

— В ДТП пострадала пассажирка «Киа-Сид», 43-летняя женщина, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Женщина ударилась спиной, когда машина приземлилась на крышу, её увезли в больницу. Водители обеих иномарок не пострадали.