«Ленд-Крузер» снёс «Киа» в кювет: в аварии на трассе М-8 есть пострадавшие
1 октября 2018 11:19
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В воскресенье на трассе М-8 «Ленд-Крузер» выкинул с дороги легковушку «Киа-Сид». Авария случилась на выезде из Ярославля в Заволжском районе, по направлению в сторону Вологды.
Иномарки столкнулись на тёмной трассе около 19:40, легковушку «Киа» выкинуло с дороги и перевернуло на крышу от удара.
— В ДТП пострадала пассажирка «Киа-Сид», 43-летняя женщина, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Женщина ударилась спиной, когда машина приземлилась на крышу, её увезли в больницу. Водители обеих иномарок не пострадали.
Фото: УГИБДД по ЯО
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