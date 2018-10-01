ЧП на Ярославле-Главном: потекла цистерна с опасной жидкостью
На вокзале Ярославль-Главный произошло ЧП: потекла цистерна с опасной жидкостью.
— Вчера в 20 часов поступило сообщение о течи контейнера с бутилцеллозольвом, — рассказали ярославские спасатели.
Бутилцеллозольв — бесцветная, прозрачная, легковоспламеняющаяся жидкость с гликолевым запахом. Растворим в воде, спиртах, гликолях, диэтиловом эфире, ацетоне, хлороформе и других органических растворителях.
К счастью, работники вокзала сразу заметили течь и вызвали МЧС. Контейнер перенесли к пожарному проезду подальше от других цистерн. Спустя два часа течь устранила бригада «ЭКОСПАСС».
Ранее 76.ru рассказывал о том, что на ярославском НПЗ произошёл крупный пожар.