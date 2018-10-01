Вот такая пристройка стоит на территории Яковлевско-Благовещенского храма

Настоящий федеральный скандал разгорелся после публикации блогера-урбаниста Ильи Варламова о ярославском Яковлевско-Благовещенском храме. Блогер назвал его, мягко говоря, самым некрасивым в России.

Фото сделано в апреле этого года

Причиной такой критики стала двухэтажная постройка в сайдинге на территории храма. Здание перекрывает вид на обитель, если смотреть на неё со стороны проспекта Авиаторов. Настоятель храма Алексей Кириллов оскорбился на такое заявление блогера, назвав это оскорблением чувств верующих. Он попросил разрешения у владыки на то, чтобы с Ильей Варламовым разобрались компетентные органы.

Однако блогер от своей позиции не отступился. Более того, его поддержали ярославские градозащитники. Они, правда, храм некрасивым не называли.

Пристройка, действительно, крупнее самого храма

— Двухэтажное строение, частично закрывающее храм, якобы возвели на территории объекта культурного наследия в порядке регенерации исторической среды, — рассказывает историю появления постройки градозащитница Ольга Мазанова. — Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и некорректную постройку демонтируют.

В Ярославской епархии 76.ru прокомментировали, что современным храмам нужны дополнительные площади.