Дзержинский считается спальным районом
Дзержинский считается спальным районом

Ярославский фотограф, блогер и путешественник Илья Дианов устроил большую фотосессию для самого большого района в Ярославле — Дзержинского. К нему присоединился ещё один ярославский фотограф Александр Погорелов, и вместе они показали спальный район с самых неожиданных ракурсов. Фотографии получились настолько объёмными по содержанию и необычными по взгляду на привычные улицы, что не каждый коренной житель района сможет угадать место съёмки. 

— Это мой родной район. В своих фотографиях я веду своеобразную летопись его жизни, — объясняет интерес к Брагино Илья Дианов. 

С крыш Дзержинского района можно увидеть даже НПЗ.
С крыш Дзержинского района можно увидеть даже НПЗ.
Взгляд на центральный проспект — Ленинградский
Взгляд на центральный проспект — Ленинградский
Центр Брагино
Центр Брагино
Дома, дома, дома. Нашли свой?
Дома, дома, дома. Нашли свой?
Несмотря на плотную застройку, район очень зелёный
Несмотря на плотную застройку, район очень зелёный
В нём стоят по-соседству хрущёвки, «брежневки» и новостройки
В нём стоят по-соседству хрущёвки, «брежневки» и новостройки
В Брагино есть собственные пляжи и отличные виды на Волгу
В Брагино есть собственные пляжи и отличные виды на Волгу
Улицу Урицкого не сразу узнаешь. Вдали — Толгский монастырь
Улицу Урицкого не сразу узнаешь. Вдали — Толгский монастырь

Практически каждый третий житель Ярославля живёт в Брагино: топ фактов о Дзержинском районе.

А вот и сами фотографы — Илья и Александр
А вот и сами фотографы — Илья и Александр