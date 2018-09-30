Самый большой и особенный: десять неожиданных фото Брагино с высоты птичьего полёта
Ярославский фотограф, блогер и путешественник Илья Дианов устроил большую фотосессию для самого большого района в Ярославле — Дзержинского. К нему присоединился ещё один ярославский фотограф Александр Погорелов, и вместе они показали спальный район с самых неожиданных ракурсов. Фотографии получились настолько объёмными по содержанию и необычными по взгляду на привычные улицы, что не каждый коренной житель района сможет угадать место съёмки.
— Это мой родной район. В своих фотографиях я веду своеобразную летопись его жизни, — объясняет интерес к Брагино Илья Дианов.
Практически каждый третий житель Ярославля живёт в Брагино: топ фактов о Дзержинском районе.