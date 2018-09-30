У нас течёт грязь: коммунальщики объяснили, когда из кранов Ярославля перестанет идти ржавчина
Ярославцы массово жалуются в интернете: из кранов в квартирах жителей города потекла очень грязная вода. От бледно-жёлтого до кирпичного цвета.
— Это началось вчера вечером и продолжается уже сутки. Я сливаю литры воды, за которые мне придётся потом заплатить! — жалуется читательница 76.ru.
В её квартире на улице Угличской в самом центре города пошла горячая вода ржавого цвета. Холодный поток при этом остаётся чистым.
— А что у нас с горячей водой? Отопление дали, хорошо, конечно! А вот из труб течет одна грязь, — жалуется ярославна Марина Супроненко.
В управляющей компании Кировского района заявили, что надо потерпеть.
— ТГК-2 даёт отопление, потерпите, — сказала диспетчер.
В среднем время ожидания чистой горячей воды займёт от одного вечера до двух дней.
Напомним, весной к разбирательствам с вонючей водой пришлось подключиться следователям. Жители Ростова Великого пили воду с запахом навоза.