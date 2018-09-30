В квартирах у людей течёт ржавчина вместо воды (Угличская улица)

Ярославцы массово жалуются в интернете: из кранов в квартирах жителей города потекла очень грязная вода. От бледно-жёлтого до кирпичного цвета.

— Это началось вчера вечером и продолжается уже сутки. Я сливаю литры воды, за которые мне придётся потом заплатить! — жалуется читательница 76.ru.

Такой пошла вчера вода по всему центру (Салтыкова Щедрина)

В её квартире на улице Угличской в самом центре города пошла горячая вода ржавого цвета. Холодный поток при этом остаётся чистым.

— А что у нас с горячей водой? Отопление дали, хорошо, конечно! А вот из труб течет одна грязь, — жалуется ярославна Марина Супроненко.



В управляющей компании Кировского района заявили, что надо потерпеть.

— ТГК-2 даёт отопление, потерпите, — сказала диспетчер.

В среднем время ожидания чистой горячей воды займёт от одного вечера до двух дней.

Напомним, весной к разбирательствам с вонючей водой пришлось подключиться следователям. Жители Ростова Великого пили воду с запахом навоза.