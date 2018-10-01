Власти ищут способ избавить центр Ярославля от машин



В Ярославле снова подняли тему парковок. На этот раз не в пользу водителей: из центра города предлагают убрать машины, сделав пешеходными три улицы.

Идея возникла у руководителя регионального отделения федерации автовладельцев России Тимура Абдулаева. И чиновники мэрии Ярославля её одобряют. Вот только ярославцы против.

— Тогда нужно сделать нормальный объезд. А лучше оставьте всё как есть, — высказался Денис Шунин.

Результат опроса 76.ru показал, что 44,47% горожан против того, чтобы убрать машины с улиц Нахимсона, Андропова и Максимова. При этом 33,29%, наоборот, поддержали инициативу.

— Отличная идея. У нас, куда ни посмотри — парковка, — поддержала Марина Веденова.

Ещё 22,24% респондентов предлагают в качестве эксперимента попробовать освободить от машин хотя бы одну улицу.