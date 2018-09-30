На трассе М-8 на въезде в Ярославль образовалась многокилометровая пробка
30 сентября 2018 17:32
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На въезде в Ярославль со стороны Костромы образовалась огромная пробка. Машины стоят по направлению к городу от посёлка Дорожный почти до пересечения с Костромским шоссе и проспектом Фрунзе.
— Меня уже два часа в Ярославле ждут. Там мост ремонтируют через реку Великая, — рассказал выехавший из пробки Василий Кондратьев.
— Движение очень медленное. Придётся простоять час или полтора, — рассказала водитель Ирина Трофимова.
В обратном направлении пробки нет.
Кстати, напомним, почти на месяц с завтрашнего дня в Ярославле перекроют ещё один участок трассы М-8.
Фото: читатель 76.ru, Яндекс.Навигатор
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