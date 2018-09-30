На костромском направлении М-8 сейчас большая пробка

На въезде в Ярославль со стороны Костромы образовалась огромная пробка. Машины стоят по направлению к городу от посёлка Дорожный почти до пересечения с Костромским шоссе и проспектом Фрунзе.

— Меня уже два часа в Ярославле ждут. Там мост ремонтируют через реку Великая, — рассказал выехавший из пробки Василий Кондратьев.

— Движение очень медленное. Придётся простоять час или полтора, — рассказала водитель Ирина Трофимова.

Из-за ремонта моста пробка растянулась на много километров

В обратном направлении пробки нет.

Кстати, напомним, почти на месяц с завтрашнего дня в Ярославле перекроют ещё один участок трассы М-8.