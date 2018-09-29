Ночью температура воздуха опустится до -3

Ярославские спасатели вновь выпустили экстренное предупреждение: завтра в области вновь ухудшится погода.



— 29 сентября с сохранением 30 сентября 2018 года местами по Ярославской области и городу ожидается усиление ветра порывами 15 метров в секунду. Местами понижение температуры воздуха в ночные часы до -3 градусов. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением и обрывом проводов и линий связи, конструкций и деревьев, — предупредили в управлении МЧС по Ярославской области.



Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили: на область надвигается сильный циклон.