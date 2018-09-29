Вчера прошла церемония закладки камня на месте будущего завода

В Тутаеве построят новый завод газопоршневых и дизельных электростанций. Накануне прошла церемония закладки камня на месте нового завода.



— Новый завод будет ориентирован на выпуск дизельных электростанций мощностью свыше 640 кВт, газопоршневых электростанций мощностью от 3 кВт до 3 МВт, гибридных электростанций. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2019 года. Общий объем инвестиций составит более 150 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 100 новых рабочих мест, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано в мае на Петербургском международном экономическом форуме.

