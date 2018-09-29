Девочка ушла после того, как её сбила машина

В Рыбинске водитель такси сбил девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. ДТП, произошедшее 28 сентября на перекрёстке улиц Черкасова и Плеханова, попало на камеры видеонаблюдения. Непонятно, почему водитель не остановился. Как он мог не заметить переходившего дорогу ребёнка?



К счастью, скорость машины была маленькая. Девочка упала на асфальт, но сразу же встала и пошла дальше. Водитель почему-то не стал задерживать её и уехал.



— Он сбил её и спокойно уехал. Нормальный человек не отпустил бы ребёнка и вызвал бы ГИБДД, — считает житель Рыбинска Олег Савинов.



Сейчас родные девочки разыскивают свидетелей ДТП и самого таксиста.

