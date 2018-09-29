Ярославец сбежал из армии и скрывался девять лет
29 сентября 2018 13:17
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого мужчины, который сбежал из армии.
Ярославец дезертировал ещё в 2008 году. От службы в армии он прятался в течение девяти лет.
— В апреле 2018 года мужчина добровольно сообщил о совершённом им дезертирстве. Суд приговорил его к трём годам условно, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что солдат из Ярославской области издевался над своими сослуживцами.
Фото: Александра Савельева
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