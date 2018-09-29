Ярославцу дали три года условно

Следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого мужчины, который сбежал из армии.



Ярославец дезертировал ещё в 2008 году. От службы в армии он прятался в течение девяти лет.



— В апреле 2018 года мужчина добровольно сообщил о совершённом им дезертирстве. Суд приговорил его к трём годам условно, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, ранее мы рассказывали о том, что солдат из Ярославской области издевался над своими сослуживцами.