Было уже поздно. Мужчина ждал автобус и случайно уснул

38-летний ярославец ограбил мужчину прямо на остановке. Случилось это в августе. Мужчина поздно вечером возвращался домой. Он был подвыпивший и, пока ждал своего автобуса на остановке «Площадь Карла Маркса», решил немножечко вздремнуть. В это время мимо остановки проходила веселая компания — двое друзей и одна девушка. Один из них остановился и решил быстренько проверить карманы спящего ярославца. Он забрал у мужчины 600 рублей, телефон за 3500 рублей и стащил с пальца кольцо, которое позже оценили в 7100 рублей.



— Очевидцами преступления оказались двое 20-летних ярославца, которые разбудили потерпевшего, вызвали полицию, а затем до приезда полиции вместе с потерпевшим задержали преступника, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Расследование дела продолжается. Его уже направили в Ленинский суд.



Не так давно молодой мужчина отказался платить таксисту. Он выскочил из машины, прихватив у водителя пару тысяч рублей.