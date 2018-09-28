В документах на дорогой ремонт в мэрии «спрятали» лишний миллион рублей

Скандальный ремонт в здании мэрии Ярославля на 12 миллионов рублей привлёк внимание прокуратуры. Речь идёт об обустройстве чайной комнаты для переговоров мэра: летом на портале госзакупок появился аукцион на поиск подрядчика для шикарного ремонта.

Отгрохать чайную планировали со вкусом: собирались уложить дубовый пол, повесить плазму, обустроить мини-гардероб, поставить кухонные шкафы, холодильник и кофеварку.

Однако в документах на закупку оказалось не всё гладко. В чайную мэра должны были открываться дубовые двери. Вот тут-то прокуратура и увидела попытку растратить бюджетные деньги. В смету чиновники мэрии заложили покупку шести комплектов дубовых дверей стоимостью от 200 до 400 тысяч рублей за штуку. Или общей ценой на 1,59 миллиона рублей.

В смете по-хитрому сделали приписку о более дешёвых дверях, но цену при этом не поменяли

— Для того, чтобы установить реальную цену на такие двери, мы привлекли специалистов независимой организации, занимающейся изготовлением мебели из массива ценных пород дерева с 1994 года, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Согласно представленным расчетам, стоимость шести комплектов дверей из массива дуба составляет чуть более 600 тысяч рублей.

Таким образом в документах запрятали почти миллион рублей сверх необходимого. Дело возбудили в отношении заместителя директора агентства административно-хозяйственной службы. Который отделался штрафом в 20 тысяч рублей.

Кстати, сам мэр Ярославля Владимир Слепцов заявлял, что это будет обычный плановый ремонт внутренних помещений. А сегодня градоначальник сообщил, что сложит свои полномочия и уедет из Ярославля.