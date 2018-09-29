Собаке сделали сложную операцию

«А почему ты его сразу не усыпила?» — такие вопросы задают Галине Липай про пса, у которого, казалось, не было шансов выжить. Собаку в Брагино сбила машина. Всё произошло на глазах хозяина, но тот почему-то бросил умирать собаку прямо на дороге.



Волонтёры спасли Расти — так называли пса. Ему сделали сложную операцию. Он выжил. Но теперь ему предстоит ещё долгое восстановление. Собака по характеру сложная. Но не потому, что злая. А потому, что не доверяет людям. Оказалось, что прежние хозяева постоянно били своего питомца.



— Сейчас, после сложнейшей операции, после истерик Расти, мы маленькими шагами ползём к выздоровлению и полноценной жизни, а до неё ещё далеко. Сегодня на него без слез невозможно смотреть: медленно срастаются разбитые позвонки, — рассказывает Галина Липай.



Она собирала деньги на его спасение. Деньгами помогли. Но сейчас про Расти все забыли. Он остался никому не нужен.



— Но он ходит! Ходит, сгорбившись, как старичок. Он ходит и смотрит в глаза, он тих и ласков, как котенок, он спрашивает своим печальным взглядом: «Это вы решаете, жить мне или нет?», — говорит Галина. — Он совсем молодой, родился в январе этого года.



Сейчас Галина выхаживает Расти. Но оставить собаку себе она не может. Она ищет ему хозяев, которые смогут дать ему тепло и ласку.

