Женщину сбили на пешеходном переходе

Два года колонии-поселения за смерть 57-летней женщины. Именно столько получил 68-летний житель Рыбинска за то, что на своей «Газели» сбил человека. 9 мая 2018 года женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Вместо того, чтобы остановиться и помочь ей, водитель скрылся с места ДТП. Женщина скончалась на месте. Мужчину задержали лишь на следующие сутки.

— Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, в качестве дополнительного наказания суд лишил мужчину права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года, — рассказали в прокуратуре Рыбинска.

