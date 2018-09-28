27 сентября на НПЗ загорелась одна из установок

В Ярославле экстренно взяли пробы воздуха после пожара, случившегося накануне вечером на нефтеперерабатывающем заводе ОАО «Славнефть-ЯНОС». Около 19:20 часов на территории завода загорелась установка каталитического крекинга, повалил густой дым.

В ночь на 28 декабря после того, как пожар потушили, в Ярославле взяли пробы воздуха в Красноперекопском районе.

– Была проведена дополнительная проверка уровня загрязняющих веществ в районе предприятия в том числе при помощи мобильной экоаналитической лаборатории, – рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Первые пробы показали, что количество загрязняющих выбросов не превышает разрешённой нормы. На границе санитарно-защитной зоны завода воздух также оказался в порядке.

– Загрязнения почвы и сточных вод также нет. В целях обеспечения экологической безопасности населения Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды мониторинг состояния атмосферного воздуха проивходит в постоянном режиме, – уточнил чиновник.