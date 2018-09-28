Не забывайте зонтики и дождевики

Так заманчиво в эти холодные выходные остаться дома, укутаться тёплым пледом и включить интересный фильм. Но для самых неленивых 76.ru сделал афишу городских мероприятий на эти серые выходные. Уверяем, вы обязательно захотите выйти из дома, невзирая на погоду.



Концерт в церкви



Любителей духовной и классической музыки ждут на концерте хора «Этерия» и вокального ансамбля ChristAll. Музыканты исполнят также и русские народные песни и музыку современных композиторов.



Когда: 28 сентября в 18:30.

Где: Евангелическо-лютеранская церковь святого Петра и Павла, ул. Свердлова, 32.

Почём: сколько не жалко.



Оторвёмся на концерте Noize MC

Иван устроит дестрой в эту субботу

Популярный своими саркастическими текстами на злободневные темы рэпер Noize MC в эту субботу устраивает концерт в Ярославле. Всех фанатов ждёт грандиозная программа, ведь музыкант празднует 15-летний юбилей своей группы. Со сцены будут звучать лучшие песни рэпера.



Когда: 29 сентября в 19:30.

Где: клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1.

Почём: от 1000 рублей.



Блошиный рынок



На блошином рынке можно найти интересные вещи

Бесплатно посетить рынок необычных старинных вещей приглашает арт-пространство TEXTIL. В это воскресенье ярославцы могут купить или продать старинные семейные артефакты и другие вещички, которые ещё могут понадобиться в хозяйстве. А чтобы никто не замерз и не заскучал, на территории рынка будут работать уличные кафе с домашним меню, будут выступать музыканты и лекторы.



Где: арт-пространство TEXTIL, ул. Семашко, 8.

Когда: 30 сентября с 12:30 до 15:30.

Почём: бесплатно.



Театральный фестиваль памяти Юрия Любимова

Фестиваль закончится в это воскресенье в день рождения Юрия Любимова

В Данилове актёры на сцене молодёжного центра «Бригантина» показывают интересные спектакли. Там проходит Второй театральный фестиваль памяти нашего земляка, режиссёра и актёра Юрия Любимова.



Уже сегодня в 18:00 Тутаевский народный театр покажет спектакль «Левый берег». А в воскресенье в это же время в молодёжном центре «Бригантина» даниловские актёры покажут спектакль «Собака». Завершится фестиваль 30 сентября, в день рождения Юрия Любимова.

Вход для всех желающих свободный.