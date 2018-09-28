Дерево упало у входа, откуда днем выходят детишки на прогулку

Вчера вечером в Ярославле был такой сильный ветер, что сломал здоровенный клён. Дерево упало в одном из детских садов города. К счастью, никто не пострадал: стихия бушевала поздно вечером, когда в садике не было детей.

Фотографии опубликовали участники группы «Жесть Ярославль». 76.ru попытался выяснить, в каком конкретно садике упало дерево:



Мощный ветер напополам сломал ствол дерева. Всё случилось поздно вечером

— Не думаю, что имею право без разрешения администрации детского сада давать какую-либо конкретизирующую информацию. Никто не пострадал, это главное, — пояснила автор фото Екатерина Капралова.



— Детишки в садике не только гуляют. Их и приводят туда, и забирают из него, и все через улицу, а дерево упало ровно на вход ясельную группу, — написал второй автор фото и участник группы «Жесть Ярославль» Юрий Александрович.



Крупный скандал разразился в Ярославле. Родителям отдали сына из садика с сотрясением и синяками. Воспитатели сказали: «Ваш ребёнок неадекватный».