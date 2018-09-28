Тягач снёс бетонные блоки

Утром на выезде из Ярославля произошло ДТП. На ремонтируемом участке трассы М-8 тягач снёс бетонные ограждения, которые расставлены для указания дороги водителям и ограничения проезжей части.

— Тягач въехал в бетонные блоки, из-за чего образовался затор, — рассказал проезжавший мимо водитель Андрей Трифф.

Эвакуировать грузовик приехал второй тягач. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в Ярославле почти на месяц перекроют участок трассы М-8: пути объезда.