Если не хотите попасть в пробку, то заранее выбирайте другой маршрут

С завтрашнего дня проспект Толбухина рядом с 35-м домом будет частично перекрыт. Там начнутся земляные работы. Рабочие будут устранять дефекты на тепловых сетях. Перекроют улицу 29 сентября в восемь утра, а откроют — 30 сентября в восемь вечера.



— Движение будет перекрыто от улицы Угличской в сторону улицы Свободы. Объезд будет организован по встречной полосе проспекта Толбухина, — заявили в мэрии Ярославля.



Объезжать придется по встречной полосе

В Ярославле почти на месяц перекроют движение по участку трассы М-8. Где пути объезда.