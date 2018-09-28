Завтра проспект Толбухина частично перекроют на два дня: где будут пробки
28 сентября 2018 10:18
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С завтрашнего дня проспект Толбухина рядом с 35-м домом будет частично перекрыт. Там начнутся земляные работы. Рабочие будут устранять дефекты на тепловых сетях. Перекроют улицу 29 сентября в восемь утра, а откроют — 30 сентября в восемь вечера.
— Движение будет перекрыто от улицы Угличской в сторону улицы Свободы. Объезд будет организован по встречной полосе проспекта Толбухина, — заявили в мэрии Ярославля.
В Ярославле почти на месяц перекроют движение по участку трассы М-8. Где пути объезда.
Фото: Александра Савельева, ЯндексКарты
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