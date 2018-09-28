Маршрутка с пассажирами гоняла по Ярославлю с неисправными тормозами
В Ярославле сотрудники ГИБДД и чиновники мэрии устроили облаву на маршрутчиков. Они проверяли пазики возле торгового центра «Вернисаж» на Нефтестрое. В ходе рейда выявили пять нарушений, одно из которых было очень серьёзным — на одном из автобусов 96-го маршрута была неисправна тормозная система.
— Автобус сняли с маршрута, на место вызвали механика, — рассказал заместитель начальника управления городского и пассажирского транспорта ДГХ мэрии города Ярославля Евгений Бякин. — Водителю выписали штраф в 500 рублей, а перевозчику — 5 000. И пазик запретили выпускать в рейсы до устранения неполадок.
Также попался один водитель, который не пользовался ремнём безопасности во время движения, у двух автобусов были неисправны внешние световые приборы, в одном автомобиле отсутствовал огнетушитель.
Подобные совместные проверки проходят еженедельно. В отношении нарушителей возбуждают служебные расследования и применяют меры административного воздействия.
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