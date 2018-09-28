Водителю, гонявшему с неисправными тормозами, и фирме-подрядчику выписали штрафы

В Ярославле сотрудники ГИБДД и чиновники мэрии устроили облаву на маршрутчиков. Они проверяли пазики возле торгового центра «Вернисаж» на Нефтестрое. В ходе рейда выявили пять нарушений, одно из которых было очень серьёзным — на одном из автобусов 96-го маршрута была неисправна тормозная система.



— Автобус сняли с маршрута, на место вызвали механика, — рассказал заместитель начальника управления городского и пассажирского транспорта ДГХ мэрии города Ярославля Евгений Бякин. — Водителю выписали штраф в 500 рублей, а перевозчику — 5 000. И пазик запретили выпускать в рейсы до устранения неполадок.



Самые серьёзные нарушения нашли в пазике, который ездил по 96 маршруту

Также попался один водитель, который не пользовался ремнём безопасности во время движения, у двух автобусов были неисправны внешние световые приборы, в одном автомобиле отсутствовал огнетушитель.





Подобные совместные проверки проходят еженедельно. В отношении нарушителей возбуждают служебные расследования и применяют меры административного воздействия.



Такие рейды в Ярославле проходят каждую неделю

Читайте также: Варламов, больше не приезжай! Ярославцы встали горой за раскритикованные блогером маршрутки.

