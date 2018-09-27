Город встал в бешеные пробки: в центре Ярославля перекрыты все проспекты

Сегодня после 18 часов вечер центр Ярославля встал в дикие пробки. Стоят все центральные проспекты и улицы, а сервис Яндекс.Навигатор оценивает наши пробки на 9 баллов из 10.

Бордовым цветом на карте отмечены улицы Первомайская, Свободы, Свердлова, Некрасова, Победы,Володарского. Чуть лучше ситуация на проспектах Толбухина и Ленина. На удивление, свободен Московский проспект..

Мы следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн.

18:40

– В сторону Заволги на Октябрьском мосту авария. Разбит перёд, перекрыта одна полоса для движения, – сообщает с дороги Андрей Чигин. – На Маяке анархия.

Одна из причин, почему стоят улицы в сторону Заволжского района, найдена.

На Октябрьском мосту ДТП

18:42

Так сейчас выглядит Красная площадь. От неё до Октябрьского моста полностью стоит улица Терешковой, едва едет проспект Октября.

На Красной площади едва разъезжаются

18:47

Ситуация на дорогах удручающая

19:01

Сложнее всего уехать сейчас в Заволжский район

19:06

К началу восьмого чуть свободнее стало на улице Свободы.

19:07

- Пробка за Волгу начинается с моста через Которосль, - передаёт Кирилл Желнин



19:11

Стало немного полегче - сервис Яндекс.Пробки показывает "7 баллов". Но заторы на дорогах всё равно пока есть.

19:13

За Волгой на улице Маяковского упало дерево. Пока здесь ехать можно, но, возможно, и здесь скоро образуется затор.

20:39

«Яндекс.Пробки» оценивают загруженность дорог в Ярославле в три балла. Можно ехать - остался лишь небольшой затор в районе пересечения проспекта Авиаторов и Красноборской улицы. Желаем всем приятного пути и завершаем нашу трансляцию.

