Город встал в бешеные пробки: в центре Ярославля перекрыты все проспекты

Сегодня после 18 часов вечер центр Ярославля встал в дикие пробки. Стоят все центральные проспекты и улицы, а сервис Яндекс.Навигатор оценивает наши пробки на 9 баллов из 10.

Бордовым цветом на карте отмечены улицы Первомайская, Свободы, Свердлова, Некрасова, Победы,Володарского. Чуть лучше ситуация на проспектах Толбухина и Ленина. На удивление, свободен Московский проспект..

Мы следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн. 

– В сторону Заволги на Октябрьском мосту авария. Разбит перёд, перекрыта одна полоса для движения, – сообщает с дороги Андрей Чигин. – На Маяке анархия.

Одна из причин, почему стоят улицы в сторону Заволжского района, найдена.

На Октябрьском мосту ДТП
На Октябрьском мосту ДТП

Так сейчас выглядит Красная площадь. От неё до Октябрьского моста полностью стоит улица Терешковой, едва едет проспект Октября.

На Красной площади едва разъезжаются
На Красной площади едва разъезжаются

Ситуация на дорогах удручающая
Ситуация на дорогах удручающая

Сложнее всего уехать сейчас в Заволжский район

Город встал в бешеные пробки: в центре Ярославля перекрыты все проспекты

К началу восьмого чуть свободнее стало на улице Свободы.

- Пробка за Волгу начинается с моста через Которосль, - передаёт Кирилл Желнин

Стало немного полегче - сервис Яндекс.Пробки показывает "7 баллов". Но заторы на дорогах всё равно пока есть.

Город встал в бешеные пробки: в центре Ярославля перекрыты все проспекты

За Волгой на улице Маяковского упало дерево. Пока здесь ехать можно, но, возможно, и здесь скоро образуется затор.

Город встал в бешеные пробки: в центре Ярославля перекрыты все проспекты

Город встал в бешеные пробки: в центре Ярославля перекрыты все проспекты

«Яндекс.Пробки» оценивают загруженность дорог в Ярославле в три балла. Можно ехать - остался лишь небольшой затор в районе пересечения проспекта Авиаторов и Красноборской улицы. Желаем всем приятного пути и завершаем нашу трансляцию.