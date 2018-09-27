Дороги может залить дождь

Сегодня вечером и завтра погода устроит испытание ярославцам — ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-18 м/с. Днем — дождь, в отдельных районах сильный. В связи с этим в МЧС предупредили ярославцев о возможных опасностях.



— Возможны подтопления пониженных участков местности, переливы дорог, затруднения в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, засором ливневых стоков и дренажных систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Недавно мы уже сообщали, что непогода задержится в Ярославле, и рассказывали, к каким сюрпризам погоды готовиться в ближайшее время.

