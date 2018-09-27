На открытке на нидерландском языке была надпись «Благодарю вас»

Ярославские таможенники задержали мужчину по подозрению в контрабанде наркотиков из Нидерландов. У мужчины при себе нашли конверт с открыткой, на которой был нарисован медвежонок и написано «Благодарю вас» на нидерландском языке.



— Внутри открытки был запаянный в фольгу свёрток с небольшими кусочками бумаги, — рассказали в пресс-службе Ярославской таможни. — Это так называемые «марки», пропитанные наркотиком.

Ярославец покаялся таможенникам, что приобрёл наркотики для личного использования, хоть и знал, что это незаконно.

Свёрток с наркотиками был прикреплён внутри открытки

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит сразу две статьи «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере», по которой грозит от трёх до семи лет лишения свободы, и «незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере» — штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет.



В Ярославской области сотрудники ФСБ поймали узбека с арбалетом и наркотическими стрелами.

