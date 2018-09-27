Девочка умерла в реанимации

Мать двухлетней девочки, которую до смерти забил отчим, услышала приговор суда. За неисполнение родительских обязанностей ей назначили один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.



Напомним, страшная история, прогремевшая на всю страну, произошла в начале этого года. Тогда двухлетняя девочка из Борисоглебска попала в реанимацию с множественными травмами. Оказалось, что до такого состояния ребёнка довёл отчим, который якобы воспитывал девочку таким образом. Спустя несколько месяцев девочка скончалась, не приходя в сознание. Суд назначил извергу 12 лет колонии строгого режима. Сам мужчина, похоже, вины за собой не чувствует. Недавно стало известно, что он подал апелляцию.



Следователи возбудили уголовное дело и в отношении матери погибшей девочки.



— Следствием и судом установлено, что женщина в период с ноября 2017 года по январь 2018 года ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении малолетней дочери, применяя недопустимые методы воспитания — наносила ребёнку удары. А также не принимала мер по защите ребенка от насилия со стороны своего сожителя, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

