В Ярославской области осудили мать девочки, которую до смерти забил отчим
Мать двухлетней девочки, которую до смерти забил отчим, услышала приговор суда. За неисполнение родительских обязанностей ей назначили один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.
Напомним, страшная история, прогремевшая на всю страну, произошла в начале этого года. Тогда двухлетняя девочка из Борисоглебска попала в реанимацию с множественными травмами. Оказалось, что до такого состояния ребёнка довёл отчим, который якобы воспитывал девочку таким образом. Спустя несколько месяцев девочка скончалась, не приходя в сознание. Суд назначил извергу 12 лет колонии строгого режима. Сам мужчина, похоже, вины за собой не чувствует. Недавно стало известно, что он подал апелляцию.
Следователи возбудили уголовное дело и в отношении матери погибшей девочки.
— Следствием и судом установлено, что женщина в период с ноября 2017 года по январь 2018 года ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении малолетней дочери, применяя недопустимые методы воспитания — наносила ребёнку удары. А также не принимала мер по защите ребенка от насилия со стороны своего сожителя, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.