На опасном переходе нужен светофор

Прокуратура подала в суд на мэрию Ярославля. Правоохранители требуют от чиновников установить светофор на опасном участке дороги на Ленинградском проспекте возле садоводческого товарищества «Текстильщик-2».



Рядом с дачами расположен только нерегулируемый пешеходный переход. Меньше чем за два года на нём задавили четырёх человек, причём троих — насмерть.



— По результатам проверки прокуратурой Ярославля в суд направлено исковое заявление о возложении на мэрию города обязанности установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе, — рассказали в прокуратуре.



Ранее мы писали о том, что прокуратура заставила мэрию починить дорогу для проезда спасателей.