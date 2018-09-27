Цену на частных нянь формируют сами родители

В Ярославле услуги частных нянь назвали одними из самых дорогих в стране. Так, за свою работу няни просят по 420 рублей в час за дневные часы и по 205 рублей за сопровождение, 250 рублей в час за работу логопеда и 150 рублей в час берут няни с проживанием или за вечерние часы работы.

Дешевле всего стоят няни в Воронеже — 130 рублей в час, Челябинске — 135 рублей и Волгограде — 140 рублей. Самые дорогие сопровождающие няни живут в Москве, Хабаровске и Липецке — 260–270 рублей в час.

— Самыми распространенными в Ярославле оказались предложения об услугах дневных и вечерних нянь. Реже всего размещали объявления логопеды и приходящие няни, — рассказали в сервисе «Юла».

При этом в Ярославле в целом предложений по услугам нянечек совсем немного.

Недавно на этом же сервисе в Ярославле выставили на продажу двухвековой шкаф за полмиллиона рублей.